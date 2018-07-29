17-летняя палестинка Ахед Тамими, вышедшая воскресенье на свободу после 8-месячного заключения в израильской тюрьме, посетила могилу Ясира Арафата в Рамаллахе и ответила на вопросы корреспондента NBC.

– Хотели бы вы, чтобы израильское поселение рядом с вашей деревней Наби-Салех было ликвидировано?

Ахед Тамими: "Я хочу не ликвидации именно этого поселения, а вообще прекращения оккупации. Проблему нужно решать в корне. Мы должны добиваться прекращения оккупации, потому что, как только прекратится оккупация, больше не будет ни поселений, ни блокпостов, ни стены. Наша главная проблема это оккупация".

– С какими словами вы хотели обратиться к вашим палестинским сверстникам?

Ахед Тамими: "Я сказала бы, что для нашего поколения самое важное это образование. Только образование позволит нам достичь наших целей и поможет развитию нашей страны. Мы должны объединить национально-освободительную борьбу с социальной, чтобы после того, как оккупация уйдёт в прошлое, мы смогли жить в демократическом государстве, в котором существует равенство мужчин и женщин".