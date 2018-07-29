Несколько десятков боевых кораблей приняли участие в Главном параде Дня военно-морского флота в Петербурге и в Финском заливе.
День ВМФ в Петербурге
День ВМФ в Петербурге
В рамках речной части праздника вдоль набережных Невы прошли два десятка небольших кораблей и катеров военно-морского флота. Кроме того, на время парада в черте города встали фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный» и дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров».
Более крупные корабли и подводные лодки прошли строем на Кронштадтском рейде, в их числе — атомный подводный ракетоносный крейсер «Орёл», который недавно вышел из ремонтных доков. Объединила обе части праздника авиация Северного флота: в завершение парада над городом пролетели вертолёты, противолодочные самолёты, истребители, бомбардировщики и самолёты-разведчики.
Не обошлось без происшествий. «Фонтанка» сообщила, что десантный катер типа «Серна» зацепил опору Благовещенского моста. В Министерстве обороны заявили, что подобных инцидентов не было. Впоследствии, впрочем, Reuters представил видеозапись столкновения корабля, которыей, суда по этим кадрам, заметных повреждений не получил и продолжил движение в общем строю.