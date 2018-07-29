Балет на улицах Мехико

Каждый раз, когда на оживлённых перекрёстках мексиканской столицы загорается красный сигнал светофора, звук моторов заглушает музыка, а на пешеходном переходе появляются настоящие балерины в пачках и на пуантах, чтобы исполнить фрагменты всемирно-известных произведений. Зрители - пешеходы, пассажиры общественного транспорта, водители - одаривают выступающих щедрыми аплодисментами. В репертуаре танцевальной труппы Ardentia значатся "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Щелкунчик". Такими мини-спектаклями продолжительностью 58 секунд танцоры надеются привлечь внимание мексиканцев к искусству. Акция под названием "Театральность в городском пространстве" длится вот уже несколько недель и завершится в августе.