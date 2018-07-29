Срочная новость

Срочная новость

Мали

Малийцы выбирают президента

Сейчас воспроизводится:

Малийцы выбирают президента

Малийцы выбирают президента
Размер текста Aa Aa

В воскресенье жители Мали выбирают нового президента. В гонке участвуют 24 кандидата, но основными претендентами на победу считаются двое – действующий глава государства Ибрагим Бубакар Кейта и лидер оппозиции Сумаила Сиссе. Между ними же развернулась основная борьба во время прошлых президентских выборов.

Говорит житель страны:

"Если новый президент способен дать молодежи больше возможностей, если он действительно может побороть коррупцию, то, я думаю, для нашей страны это будут значительные перемены".

REUTERS/Luc Gnago

Глава государства обещает довести до конца реализацию алжирских соглашений о мирном урегулировании. Уже шесть лет в стране не прекращаются столкновения между правительственными войсками и боевиками сепаратистских и исламистских группировок. Но Сиссе считает, что Кейта не способен добиться выполнения соглашений и не в силах побороть коррупцию и обеспечить безопасность граждан.

"Президент нас обманывает, правительство нас обманывает. Люди должны знать это и делать уже свои выводы".

В голосовании могут принять участие 8000 жителей страны. И если в воскресенье имя победителя не определится, то малийцев будет ждать второй тур выборов.