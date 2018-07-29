В воскресенье жители Мали выбирают нового президента. В гонке участвуют 24 кандидата, но основными претендентами на победу считаются двое – действующий глава государства Ибрагим Бубакар Кейта и лидер оппозиции Сумаила Сиссе. Между ними же развернулась основная борьба во время прошлых президентских выборов.
Малийцы выбирают президента
Малийцы выбирают президента
Говорит житель страны:
"Если новый президент способен дать молодежи больше возможностей, если он действительно может побороть коррупцию, то, я думаю, для нашей страны это будут значительные перемены".
Глава государства обещает довести до конца реализацию алжирских соглашений о мирном урегулировании. Уже шесть лет в стране не прекращаются столкновения между правительственными войсками и боевиками сепаратистских и исламистских группировок. Но Сиссе считает, что Кейта не способен добиться выполнения соглашений и не в силах побороть коррупцию и обеспечить безопасность граждан.
"Президент нас обманывает, правительство нас обманывает. Люди должны знать это и делать уже свои выводы".
В голосовании могут принять участие 8000 жителей страны. И если в воскресенье имя победителя не определится, то малийцев будет ждать второй тур выборов.