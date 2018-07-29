Выходные пенсионных протестов

В Москве второй день подряд продолжаются протесты против пенсионной реформы. Митинг проводила На этот раз митинг на проспекте Сахарова провела незарегистрированная «Либертарианская партия». Под лозунгами против повышения пенсионного возраста собрались по разным оценкам от двух до шести тысяч человек.