В Москве второй день подряд продолжаются протесты против пенсионной реформы. Митинг проводила На этот раз митинг на проспекте Сахарова провела незарегистрированная «Либертарианская партия». Под лозунгами против повышения пенсионного возраста собрались по разным оценкам от двух до шести тысяч человек.
Выходные пенсионных протестов
Выходные пенсионных протестов
В акции принял участие основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Пенсионную и налоговую реформы он назвал «прямым ограблением десятков миллионов людей».
В конце митинга были задержаны четверо: журналист, двое организаторов и один из выступавших на сцене активистов. Последний сообщил, что полиция посчитала лозунг «Путин — вор» несоответствующим тематике мероприятия.
Ранее в Москве и других городах России прошла целая серия акций протеста против пенсионной реформы. В Госдуме, впрочем, говорят, что такие выступления ничего не изменят, а повышение пенсионного возраста неизбежно. «На митингах эти вопросы не решишь», — говорил спикер палаты Вячеслав Володин.
19 июля проект закон о пенсионной реформе успешно прошёл в Госдуме первое чтение, принять его собираются осенью.