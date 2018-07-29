Встречали как героиню: Ахед Тамими вышла на свободу

Юная палестинская активистка Ахед Тамими, ударившая израильского солдата, вышла на свободу. Отсидев почти восемь месяцев в тюрьме, она вернулась в свою деревню на Западном берегу реки Иордан.

На родине 17-летнюю Тамими встретили как героиню. Толпы людей с палестинскими флагами и плакатами приветствовали девушку вместе с матерью, также освобождённой в воскресенье.