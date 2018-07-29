Встречали как героиню: Ахед Тамими вышла на свободу

Юная палестинская активистка Ахед Тамими, ударившая израильского солдата, вышла на свободу. Отсидев почти восемь месяцев в тюрьме, она вернулась в свою деревню на Западном берегу реки Иордан.
На родине 17-летнюю Тамими встретили как героиню. Толпы людей с палестинскими флагами и плакатами приветствовали девушку вместе с матерью, также освобождённой в воскресенье.
"У дома великомученика Иззедина Тамими который был убит военными Израиля, я заявляю: мы продолжим сопротивление до тех пор, пока не закончится окуупация. Женщины-заключённые - сильны. Я благодарю всех за поддержку", - сказала она.
Ахед Тамими стала одним из символов палестинского протестного движения. В декабре прошлого года весь мир облетели кадры. На них видно, как девушка бьёт по лицу, пинает израильского военнослужащего. За что через несколько дней её арестовали, а позже приговорили к восьмимесячному сроку заключения и крупному штрафу .
По словам родителей, она планирует продолжить учёбу, но также намерена взять на себя роль лидера в борьбе с Израилем, где многие считают активистку провакаторшей, представляющей угрозу мирному урегулированию конфликта.