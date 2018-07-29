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Индонезия

Число жертв землетрясения растёт

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Число жертв землетрясения растёт

Число жертв землетрясения растёт
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Жители индонезийского острова Ломбок пытаются прийти в себя после мощного землетрясения, произошедшего утром в воскресенье. Его жертвами стали по меньшей мере 14 человек. Пострадавших - более 160. Как сообщают местные власти, повреждены или полностью разрушены тысячи домов, в северной части острова нет электричества.

Подземные толчки магнитудой 6,4 были зарегистрированы недалеко от города Матарам. Очаг землетрясения залегал на глубине всего лишь 7,5 км. Панику среди населения усилили десятки афтершоков, которые ощущались в течение нескольких часов.

"Это случилось внезапно около 6 утра, всё вокруг начало рушиться. Когда рухнул дом, мой ребёнок был внутри. Но теперь, слава Богу, он в безопасности. Несколько человек получили травмы. И от моего дома остались одни руины", - рассказывает эта пострадавшая.

Индонезия находится в зоне высокой сейсмической активности. Подземные толчки здесь происходят довольно часто. В 2004 году цунами, вызванное землетрясением магнитудой 9,3, унесло жизни 168 тысяч индонезийцев.