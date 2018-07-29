Число жертв землетрясения растёт

Жители индонезийского острова Ломбок пытаются прийти в себя после мощного землетрясения, произошедшего утром в воскресенье. Его жертвами стали по меньшей мере 14 человек. Пострадавших - более 160. Как сообщают местные власти, повреждены или полностью разрушены тысячи домов, в северной части острова нет электричества.

Подземные толчки магнитудой 6,4 были зарегистрированы недалеко от города Матарам. Очаг землетрясения залегал на глубине всего лишь 7,5 км. Панику среди населения усилили десятки афтершоков, которые ощущались в течение нескольких часов.