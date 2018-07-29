Греческая трагедия

Почти 90 жизней, по последним данным, унесли лесные пожары в Греции. В эти выходные жители Аттики прощались с погибшими. Спасения из огненной ловушки многие искали в море. Из воды были эвакуированы около 700 человек. Но не всем удалось до добраться до моря. Самая страшная трагедия разыгралась в деревне Мати. Там на скале были обнаружены тела 26 человек: люди не успели найти выход к воде.