Почти 90 жизней, по последним данным, унесли лесные пожары в Греции. В эти выходные жители Аттики прощались с погибшими. Спасения из огненной ловушки многие искали в море. Из воды были эвакуированы около 700 человек. Но не всем удалось до добраться до моря. Самая страшная трагедия разыгралась в деревне Мати. Там на скале были обнаружены тела 26 человек: люди не успели найти выход к воде.
Греческая трагедия
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Греческая трагедия
Несколько дней назад власти страны заявили, что причиной пожаров с высокой степенью вероятности стали поджоги. Такие выводы представил министр гражданской обороны Никос Тоскас. По его словам, в пользу этой версии говорит тот факт, что множество очагов пожаров появилось за короткий промежуток времени.