Прощание с оставшимися в огненном аду

Греция прощается с погибшими в лесных пожарах в столичном регионе страны. Жертвами катастрофы по последним официальным данным стали по меньшей мере 88 человек, многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

В огне и в море гибли целыми семьями. Панихида по членам одной из таких семей прошла в храме у деревни Мати, которая была почти полностью уничтожена огнём, в нескольких сотнях метров от пепелища. Это из немногих зданий в этом районе, которые не пострадали во время пожара.

За каждой строкой в списках погибших скрывается своя трагическая история. Греческие издания рассказывают о семье пожарного, которая отдыхала в Мати. Когда запахло дымом, отец оставил мать с полугодовалым мальчиком на берегу моря и ушёл помогать бороться с огнём. Когда опасность миновала, выяснилось, что ребёнок погиб: по последним данным, он задохнулся в дыму. Женщину госпитализировали с ожогами.

На берегу семья оставила послание сыну с обещанием снова и снова возвращаться на это место, к нему, и смотреть, как «рай возрождается и зеленеет». «Мы будем играть в воде всей семьей: я, твоя мамочка и твой папочка. Будет всё, как ты захочешь, моя рыбка».