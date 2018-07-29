Отправная точка пожара

Горный район Пентели в нескольких километрах от греческих Афин - отправная точка смертельного маршрута, по которому с огромной скоростью следовало пламя. В этой зоне начался пожар, унесший жизни почти 90 человек. В считанные часы огонь превратил цветущую Аттику в выжженную землю, тысячи домов - в пепел. Вот, что рассказывает очевидец.

"Возгорание началось с этих сосен. Из-за сильного ветра, дувшего с запада, огонь быстро добрался до города РафИна. Я увидел, как он вспыхнул в моём доме. Мы пытались с ним бороться . У соседа есть колодец. Мы взяли шланг, тушили водой, но огонь продолжал наступать", - вспоминает он.

Бороться со стихией такого масштаба оказались не готовы и греческие ведомства и службы. Это уже признали власти страны, которые считают наиболее вероятной причиной пожаров поджоги.