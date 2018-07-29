Греция: погибших всё больше

Число погибших в лесных пожарах в столичном регионе Греции превысило 90 человек. Ещё 25 числятся пропавшими без вести, — это только те, о ком были поданы соответствующие заявления. Спасатели и добровольцы уже почти неделю продолжают работу в наиболее пострадавшем районе курорта Мати: людей ищут и в воде, и на земле.