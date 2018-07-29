Число погибших в лесных пожарах в столичном регионе Греции превысило 90 человек. Ещё 25 числятся пропавшими без вести, — это только те, о ком были поданы соответствующие заявления. Спасатели и добровольцы уже почти неделю продолжают работу в наиболее пострадавшем районе курорта Мати: людей ищут и в воде, и на земле.
Греция: погибших всё больше
Греция: погибших всё больше
«Мужчины и женщины из специализированного подразделения обследуют каждый сантиметр зданий и пострадавших территорий. Хотя надежд найти выживших больше нет, они продолжают свою титаническую работу», — рассказывает корреспондент Euronews Михалис Арабаджоглу.
Поиски осложняются погодными условиями: жара сменилась проливными дождями и подтоплениями. Спасатели шокированы масштабами катастрофы. Сотрудник пожарной охраны Греции Иоанни Коловос говорит, что после этих пожаров в Аттике среди погибших оказалось необычно много детей.
От лесных пожаров, которые охватили Аттику в прошлый понедельник, пострадали тысячи жилых домов. Наиболее серьёзный урон нанесён курортной деревне Мати, которая почти полностью уничтожена. Власти сообщают, что практически все крупные очаги возгорания уже потушены.