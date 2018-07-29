Гран-при по дзюдо в Загребе: потрясающий финал

Он не оставил своим соперникам на отборочном этапе ни одного шанса на победу, во всех поединках, кроме одного, он удостоился высшей оценки "иппон".

Последний день Гран-при в Загребе стал настоящим праздником для поклонников дзюдо: лучшие спортсмены мира показали, на что они способны. Героем этого дня был грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили .

В финальной схватке его противником стал израильтянин Ор Сассон, по мнению экспертов, они вполне могут снова встретиться в финале чемпионата мира этой осенью.

Это был первый поединок Тушишвили и Сaссона, и на вопрос, кто сильнее, Тушишвили ответил великолепной подсечкой, принёсшей ему победный "иппон".

Гурам Тушишвили: "Спасибо большое, разумеется, я счастлив получить золотую медаль этого Гран-при. Я очень много тренировался для этой победы. Всё сложилось как нельзя лучше, я победил всех своих соперников и очень рад стать чемпионом в Загребе.

Разумеется, на чемпионате мира в Баку я приложу все усилия, чтобы получить золото".

Героиней дня стала словенка Анамари Веленшек, которая победила в категории до 78 кг.

В финальной схватке с Нихель Шейх Руху из Туниса она продемонстрировала невероятное мастерство, за которое получила от судей оценку "иппон".

Веленшек прекрасно выступила в преддвериии грядущего чемпионата мира.

Анамари Веленшек: "Это действительно приятное чувство, потому что Хорватия и Словения - соседи и моя семья и друзья смогли приехать на этот турнир, поэтому я чувствую себя как дома. __Для меня сегодняшнее выступление показывает, что я на верном пути и что подготовка к чемпионату мира идёт хорошо".

Министр внутренних дел Хорватии Давор Бозинович вручил золотую медаль в категории до 100 кг россиянину Ниязу Ильясову, который в финальном поединке одолел канадца Кайла Рейеса, получив оценку "вадза-ари".

Мадлин Малонга положила золотую медаль в копилку сборной Франции в категории до 78 кг, победив в финале словенку Клару Апотекар.

Одним из незабываемых эпизодов этого дня стал поединок Аслея Гонсалеса и Автандила Чрикишвили, которого пришли поддержать его жена и маленький сын.

Грузинский дзюдоист, бывший чемпион мира в категории до 81 кг, получил первое золото в категории до 90 кг.

После победы счастливый отец обнял сына, это было очень трогательно.

Россиянин Инал Тасоев применил приём дня в схватке с бразильцем Руаном Искуердо, это был потрясающий бросок "содэ цурикоми гоши"