Гран-при по дзюдо в Загребе: потрясающий финал

Последний день Гран-при в Загребе стал настоящим праздником для поклонников дзюдо: лучшие спортсмены мира показали, на что они способны. Героем этого дня был грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили.
Он не оставил своим соперникам на отборочном этапе ни одного шанса на победу, во всех поединках, кроме одного, он удостоился высшей оценки "иппон".
В финальной схватке его противником стал израильтянин Ор Сассон, по мнению экспертов, они вполне могут снова встретиться в финале чемпионата мира этой осенью.
Это был первый поединок Тушишвили и Сaссона, и на вопрос, кто сильнее, Тушишвили ответил великолепной подсечкой, принёсшей ему победный "иппон".
Гурам Тушишвили: "Спасибо большое, разумеется, я счастлив получить золотую медаль этого Гран-при. Я очень много тренировался для этой победы. Всё сложилось как нельзя лучше, я победил всех своих соперников и очень рад стать чемпионом в Загребе.
Разумеется, на чемпионате мира в Баку я приложу все усилия, чтобы получить золото".
Героиней дня стала словенка Анамари Веленшек, которая победила в категории до 78 кг.
В финальной схватке с Нихель Шейх Руху из Туниса она продемонстрировала невероятное мастерство, за которое получила от судей оценку "иппон".
Веленшек прекрасно выступила в преддвериии грядущего чемпионата мира.
Анамари Веленшек: "Это действительно приятное чувство, потому что Хорватия и Словения - соседи и моя семья и друзья смогли приехать на этот турнир, поэтому я чувствую себя как дома. __Для меня сегодняшнее выступление показывает, что я на верном пути и что подготовка к чемпионату мира идёт хорошо".
Министр внутренних дел Хорватии Давор Бозинович вручил золотую медаль в категории до 100 кг россиянину Ниязу Ильясову, который в финальном поединке одолел канадца Кайла Рейеса, получив оценку "вадза-ари".
Мадлин Малонга положила золотую медаль в копилку сборной Франции в категории до 78 кг, победив в финале словенку Клару Апотекар.
Одним из незабываемых эпизодов этого дня стал поединок Аслея Гонсалеса и Автандила Чрикишвили, которого пришли поддержать его жена и маленький сын.
Грузинский дзюдоист, бывший чемпион мира в категории до 81 кг, получил первое золото в категории до 90 кг.
После победы счастливый отец обнял сына, это было очень трогательно.
Россиянин Инал Тасоев применил приём дня в схватке с бразильцем Руаном Искуердо, это был потрясающий бросок "содэ цурикоми гоши"