В Хорватии умер один из самых известных музыкантов бывшей Югославии Оливер Драгоевич. Он скончался на 71-м году жизни от рака лёгких.
Умерла легенда хорватской музыки
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Умерла легенда хорватской музыки
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Драгоевич считается наиболее успешным экстрадным артистом балканских стран: его сольная карьера началась почти 50 лет назад. Музыканта воспринимали как живой символ хорватской культуры.
Он выступал в Москве на праздновании 25-летия дипотношений между Россией и Хорватией, он пел на сценах Сиднейской оперы, Альберт-Холла и Карнеги-Холла. При это Драгоевич принципиально отказывался петь в Сербии: он считал, что не имеет права выступать в этой стране после Войны за независимость Хорватии.