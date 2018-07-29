Камбоджа: "несвободные" выборы

В Камбодже выбирают депутатов Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента). За право сформировать кабинет министров борются 20 политических движений, в том числе правящая Народная партия (НПК) во главе с премьер-министром. Хун Сен, который находится у власти более трёх десятков лет, не намерен отдавать бразды павления.