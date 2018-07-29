В Камбодже выбирают депутатов Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента). За право сформировать кабинет министров борются 20 политических движений, в том числе правящая Народная партия (НПК) во главе с премьер-министром. Хун Сен, который находится у власти более трёх десятков лет, не намерен отдавать бразды павления.
Камбоджа: "несвободные" выборы
Камбоджа: "несвободные" выборы
О чём, по мнению правозащитников, свидетельствуют жёсткие даже репрессивные меры, которые власти применяют в отношении оппозиции.
"К сожалению, эти выборы нельзя считать настоящими, свободными и справедливыми. Проблема в том, что участвовать в них запретили ПНС, которая набрала 44 процента на местных выборах в 2017 году. То есть речь идёт выборах без единого оппозиционного кандидата", - объясняет Фил Робертсон из организации Human Rights Watch.
Главная оппозиционная сила страны - Партия национального спасения (ПНС) - была распущена по решению Верховного суда. Её членов обвинили в "сговоре с целью свержения правительства".
"Я люблю нашего премьер-министра Хун Сена, потому что он делает очень многое для жителей глубинки. Он строит школы, помогает бедным", - уверяет этот избиратель.
"Я надеюсь, что после выборов всё будет мирно и спокойно, и никакого хаоса", - говорит девушка.
Ещё одна причина, по которой ряд наблюдателей заранее называют результаты голосования "фиктивными", - многочисленные нарушения права на свободу слова. Пример тому: сайты целого ряда независимых СМИ были заблокированы всего за два дня до, как утверждают власти, "прозрачных" и "демократичных" выборов.