Камбоджа: "несвободные" выборы

Народная партия Камбоджи празднует победу на парламентских выборах. Их официальные результаты избирательная комиссия пока не оглашала, но представители правящей партии уже объявили о том, что ей удалось набрать 80% голосов.

Это значит, что НПК во главе с премьер-министром Хун Сеном, который находится у власти более 30 лет, может рассчитывать на 100 из 125 мест в Национальной ассамблее.

Голосование в нижнюю палату парламента прошло в воскресенье. Многие правозащитники заранее отказывались признавать его итоги.

"К сожалению, эти выборы нельзя считать настоящими, свободными и справедливыми. Проблема в том, что участвовать в них запретили ПНС, которая набрала 44 процента на местных выборах в 2017 году. То есть речь идёт выборах без единого оппозиционного кандидата", - объясняет Фил Робертсон из организации Human Rights Watch.

Главная оппозиционная сила страны - Партия национального спасения (ПНС) - была распущена по решению Верховного суда. Её членов обвинили в "сговоре с целью свержения правительства".

"Я люблю нашего премьер-министра Хун Сена, потому что он делает очень многое для жителей глубинки. Он строит школы, помогает бедным", - уверяет этот избиратель.

"Я надеюсь, что после выборов всё будет мирно и спокойно, и никакого хаоса", - говорит девушка.

Ещё одна причина, по которой ряд наблюдателей заранее называли результаты голосования "фиктивными", - многочисленные нарушения права на свободу слова. Пример тому: сайты целого ряда независимых СМИ были заблокированы всего за два дня до, как утверждают власти, "прозрачных" и "демократичных" выборов.