Safram - победитель регаты "Синяя лента"

Экипаж швейцарского катамарана Safram – победитель крупнейшей озерной регаты Европы "Синяя лента", которая уже в 50-ый раз прошла на венгерском озере Балатон. 155 километров это судно преодолело за 12 часов и 40 с половиной минут. Вперед Safram вырвался с самого начала гонки.