Экипаж швейцарского катамарана Safram – победитель крупнейшей озерной регаты Европы "Синяя лента", которая уже в 50-ый раз прошла на венгерском озере Балатон. 155 километров это судно преодолело за 12 часов и 40 с половиной минут. Вперед Safram вырвался с самого начала гонки.
Safram - победитель регаты "Синяя лента"
Safram - победитель регаты "Синяя лента"
Родольф Готье, Safram: "Здесь очень красивые пейзажи. Это озеро отлично подходит для проведения регат: берег довольно близко и ты видишь всех зрителей, которые наслаждаются отдыхом у озера и которые тоже участвуют в гонке. И в этом отличие Балатона от других озер".
Своего ближайшего соперника – катамаран PreVital – победитель обогнал больше, чем на 20 минут, а ставшее третьим судно Fifty-Fifty и вовсе на 47 минут.
Андраш Хольцхаусер, венгерская яхтенная ассоциация: "Синяя лента" – старейшая озерная регата Европы. Впервые она была организована в 1934 году на озере Балатон – крупнейшем в Центральной Европе. Начинается гонка всегда в городе Балатонфюреде".
Вероника Риппель, Euronews: "Юбилейная 50-ая регата прошла с успехом. Об этом говорят как участники, так и организаторы. Гонка позади, проделана большая работа, и теперь пришло время для праздника".