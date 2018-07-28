Калифорнийский ад

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до пяти. Накануне спасатели обнаружили в сгоревшем доме тела пожилой женщины и двух ее правнуков. До этого сообщалось о гибели двух пожарных.

Пропавшими без вести числятся около 20 человек. Предписание покинуть свои дома получили почти 40 тысяч жителей штата. Огнем уже выжжены около 35 тысяч гектаров земли. Уничтожены несколько сотен зданий.

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Как говорит руководитель пожарного управления Калифорнии Стив Кроуфорд, пламя распространяется во всех направлениях и с такой скоростью, что с огнем трудно бороться, несмотря на многочисленные ресурсы, брошенные на тушение пожара. По словам Кроуфорда, взять пламя под контроль в таких условиях – задача непростая, даже если нет ветра.

На месте работают около трех с половиной тысяч пожарных, им помогают военные. В зону бедствия отправлены 17 вертолетов. Но пока удалось локализовать лишь 5% возгораний. За эти дни в Калифорнии, ко всему прочему, были замечены несколько огненных смерчей. И пожарные предупреждают, что из-за жаркой погоды и сильного ветра на следующей неделе ситуация может стать еще сложнее.