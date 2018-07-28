Ушел из жизни Владимир Войнович

Ушел из жизни автор романов "Жизнь и необычные приключения Ивана Чонкина" и "Москва-2042" Владимир Войнович. Писателю было 85 лет.

"Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ", - написал на своей странице в Facebook журналист Виктор Давыдов. Ту же версию случившегося озвучила и знакомая писателя Юлия Пессина, добавив, что скорая не успела приехать по вызову.

Войнович прославился еще в советскую эпоху, но власти страны не готовы были смириться с тем, что писатель вел еще и активную правозащитную деятельность. В 1980 году Войнович был выслан из СССР. После этого он жил в США и Германии. В то время писатель сотрудничал с радио "Свобода".

Вернуться на родину автор "Москвы-2042" смог только 10 лет спустя только того, как власти СССР восстановили его гражданство. В 2000 году Войнович получил Государственную премию Российской Федерации за роман "Монументальная пропаганда".

Песня "14 минут до старта", написанная на стихи Войновича

Правозащитной деятельностью писатель занимался до конца жизни. Два месяца назад он поставил свою подпись под заявлением с требованием передать украинским властям осужденного в России режиссера Олега Сенцова. Кроме автора Войновича инициативу ассоциации "Свободное слово" поддержали Светлана Алексиевич, Виктор Шендерович и Людмила Улицкая. А в июле Общественная палата Крыма внесла фамилию Войновича в список общественных деятелей, которые не признают "российский" статус полуострова и тем самым "способствуют разжиганию вражды в регионе".