"Жить на пенсии, а не умереть на работе!" Тысячи россиян в десятках городов по всей стране протестуют против повышения пенсионного возраста.

В согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве приняли участие 12 тысяч человек - по данным некоммерческого объединения "Белый счётчик", не менее ста тысяч - по сведениям организатора митингов - КПРФ. Перед собравшимися выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов со словами: "Это не пенсионная реформа, это удар по российской государственности невиданной силы".