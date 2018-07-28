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Россия

"Жить на пенсии, а не умереть на работе!"

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"Жить на пенсии, а не умереть на работе!"

"Жить на пенсии, а не умереть на работе!"
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"Жить на пенсии, а не умереть на работе!" Тысячи россиян в десятках городов по всей стране протестуют против повышения пенсионного возраста.

В согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве приняли участие 12 тысяч человек - по данным некоммерческого объединения "Белый счётчик", не менее ста тысяч - по сведениям организатора митингов - КПРФ. Перед собравшимися выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов со словами: "Это не пенсионная реформа, это удар по российской государственности невиданной силы".

Накануне Центризбирком отказал партии в проведении референдума по этому вопросу.

Согласно результатам последних соцопросов, к законопроекту о повышении возраста выхода на пенсию для мужчин до 65, а для женщин до 63 лет отрицательно относятся почти 90% граждан.

Митинги прошли также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и многих других городах.