Карлес Пучдемон, экс-глава правительства Каталонии и лидер движения за независимость этого региона от Испании, вернулся в Бельгию после освобождения из-под подписки о невыезде в Германии.
Пучдемон вернулся в Брюссель
Пучдемон вернулся в Брюссель
В брюссельском аэропорту его встречали политические соратники, включая действующего главу каталонского правительства правительства Кима Торру. Оба лидера выступили с заявлениями перед журналистами.
Карлес Пучдемон: "Это еще не конец пути. Я продолжу своё путешествие по Европе. Я объеду все уголки нашего континента, защищая справедливую борьбу каталонского народа за демократию, свободу и самоопределение".
Ким Торра назвал отказ немецкого суда от экстрадиции Пучдемона на родину поражением испанского государства и призвал новое правительство в Мадриде к диалогу с Барселоной:
"Мы выступаем за диалог, диалог и только диалог. Но я подчёркиваю, что наш парламент поддерживает право на самоопределение и иначе быть не может".
Карлес Пучдемон пообещал продолжить в Брюсселе политическую кампанию, направленную на освобождение из-под стражи каталонских политиков-сепаратистов.
Власти Бельгии и Европейская комиссия отказываются от комментариев в связи с возвращением каталонского изгнанника в Брюссель.