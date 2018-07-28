Акции протеста, охватившие столицу Перу, завершились столкновениями демонстрантов с полицией. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и водометы. О пострадавших и задержанных пока не сообщается.

"Коррупционеров - в тюрьму", "Всё прогнило" - с такими плакатами жители Лимы вышли на демонстрацию против коррупции в судебной системе. Некоторые манифестанты были одеты в тюремную робу, лица они закрыли масками с изображениями местных политиков, в том числе президента страны Мартина Вискарры. По оценкам перуанских СМИ, в манифестации, которая была приурочена ко Дню независимости страны, приняли участие порядка 5000 человек.

REUTERS/Mariana Bazo

Коррупционный скандал разгорелся в Перу несколько недель назад. Замешаны в нем, как предполагается, министр юстиции Сальвадор Эреси, который вскоре по просьбе президента подал в отставку, и члены верховного суда одного из автономных округов Перу. Причиной скандала стали телефонные записи, в которых предположительно Эреси и несколько судей обсуждали с подозреваемыми по разным делам, как можно изменить тот или иной приговор.