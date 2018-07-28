Выборы в Пакистане: борьба не на равных

На выборах в нижнюю палату парламента в Пакистане победила центристcкая партия "Движение за справедливость", сообщил избирком. Она получила 115 из 272 мест в Национальной ассамблее.

Для формирования правительства движению во главе с бывшим профессиональным игроком в крикет Имраном Ханом не хватает всего 22 места. Переговоры о формировании коалиции с другимb политическими партиями уже ведутся.

Между тем, в наблюдательной комиссии ЕС отметили целый ряд недостатков в избирательном процессе. Среди них: ограничения, наложенные на свободу слова и собраний, отсутствие равных условий для всех кандидатов.