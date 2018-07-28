Выборы в Пакистане: борьба не на равных

На выборах в нижнюю палату парламента в Пакистане победила центристcкая партия "Движение за справедливость", сообщил избирком. Она получила 115 из 272 мест в Национальной ассамблее.
Для формирования правительства движению во главе с бывшим профессиональным игроком в крикет Имраном Ханом не хватает всего 22 места. Переговоры о формировании коалиции с другимb политическими партиями уже ведутся.
Между тем, в наблюдательной комиссии ЕС отметили целый ряд недостатков в избирательном процессе. Среди них: ограничения, наложенные на свободу слова и собраний, отсутствие равных условий для всех кандидатов.
"Несмотря на то, что были приняты законодательные меры для обеспечения равных возможностей, мы пришли к выводу об их отсутствии. Те, кто обладал большими политическим капиталом и средствами, имели больше шансов и на победу, они доминировали в избирательном процессе. Неравенство кандидатов в расходовании финансовых средств во время предвыборной кампании только усилило этот разрыв", - заявил Майкл Гэлер, глава комиссии.
Результаты голосования, прошедшего в среду, отказались признавать многие пакистанские партии. Одни намерены объявить новому парламенту бойкот, другие - добиваться перевыборов путем проведения акций протеста по всей стране.