Президент Никарагуа: "Досрочные выборы - путь к анархии"

Порядка 450 погибших и более 2000 раненых – таков на данный момент результат не прекращающихся уже три месяца антиправительственных выступлений в Никарагуа. Оппозиция настаивает на проведении досрочных выборов, но президент Даниэль Ортега не готов идти на уступки. Что глава государства думает о происходящем сейчас в его стране? С Даниэлем Ортегой пообщался журналист Euronews Оскар Валеро.