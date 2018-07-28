Порядка 450 погибших и более 2000 раненых – таков на данный момент результат не прекращающихся уже три месяца антиправительственных выступлений в Никарагуа. Оппозиция настаивает на проведении досрочных выборов, но президент Даниэль Ортега не готов идти на уступки. Что глава государства думает о происходящем сейчас в его стране? С Даниэлем Ортегой пообщался журналист Euronews Оскар Валеро.
Президент Никарагуа: "Досрочные выборы - путь к анархии"
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Президент Никарагуа: "Досрочные выборы - путь к анархии"
- Ни разу, даже во время диалога с оппозицией, Вы не думали о том, чтобы уйти в отставку или назначить досрочные выборы? Ведь досрочные выборы – это тоже конституционный шаг.
- Такого никогда не было в Центральной Америке. Даже в Колумбии во время мирного процесса никто не думал о досрочных выборах - несмотря на всю ту кровь, что пролилась в Центральной Америке.
- То есть Вы даже не думали об этом?
- Нет.
- Хотите сказать, что если Вы уйдете досрочно, то в стране наступит анархия?
- Если мы назначим досрочные выборы, то это откроет путь для анархии.
Полную версию интервью с президентом Никарагуа смотрите в эфире Euronews в этот вторник.