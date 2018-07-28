Орбан: "дни брюссельской элиты сочтены"

Дни нынешней правящей элиты в Брюсселе сочтены и на ее место должны придти новые "христианско-демократические" политики. Такое мнение высказал в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в летнем университете в трансильванском городе Бэиле-Тушнад в Румынии, в котором проживают главным образом этнические венгры.

Виктор Орбан: "Европейская комиссия, согласно [Лиссабонскому] договору, есть его гарант, также как и всех других основополагающих договоров Европейского Союза. Поэтому Еврокомиссия должна быть беспристрастной, непредвзятой и гарантировать соблюдение всех четырех свобод. Вместо этого Европейская комиссия действует предвзято в интересах либералов и против стран Центральной Европы. Еврокомиссия – враг свободы, потому что она защищает строительство европейского социализма, а не свободу. Мы рады, что дни этой Еврокомиссии сочтены".

По словам консервативного главы венгерского правительства, выборы европейского парламента в 2019 г. станут решающими для будущего Европы, так как на них может быть отстранена от власти нынешняя элита, "либеральная, но недемократическая и не способная защитить Евросоюз от иммигрантов-мусульман".