Монгольские спецслужбы предотвратили похищение Вейсела Акчая. Это директор местной школы, которая, как считает Анкара, связана с организацией Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого турецкими властями в попытке госпереворота в 2016 году.
Монголия: попытка похищения предполагаемого гюлениста
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Монголия: попытка похищения предполагаемого гюлениста
В пятницу неизвестные схватили 50-летнего мужчину возле собственного дома, затолкали его в машину и отправились в аэропорт Улан Батора. Там к тому времени приземлился самолёт, предположительно, ВВС Турции. Борт задержали монгольские силовики. Через несколько часов самолет всё же покинул воздушную гавань. А Вейсел Акчай был доставлен в больницу для медицинского обследования.
В МИД Монголии назвали инцидент серьёзным нарушением суверенитета страны. Между тем, власти Турции отвергают обвинения в причастности к попытке похищения.