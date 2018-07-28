Скорбь и негодование в Аттике

Греция прощается с жертвами лесных пожаров. По последним данным, в огне погибли 88 человек. Трагедия нанесла серьезный удар по репутации правительства Алексиса Ципраса, который возложил на себя политическую ответсвенность за произошедшее. Но жители пострадавших районов и оппозиция называют слова премьер-министра пустым политическим жестом, который не поможет вернуть погибших. Они требуют наказания виновных.

Деспина Бибици, дачница в деревне Мати: "Что тут скажешь? Премьер-министр взял на себя ответственность за пожар. И что? Что он теперь сделает? Не его же дети сгорели. Что значит «взял ответственность»? Может, кому-то нужно приехать сюда и сказать: на нас лежит ответственность и мы исправим ошибки? Что было сделано здесь, в Мати, чтобы не допустить произошедшее?"

Цанис Зуганелис, дачник: "Сколько людей погибло! То, что Ципрас взял на себя ответственность, ничего не значит. К тому же он обвинил местных жителей в постройке домов в неположенном месте".

Почти неделю спустя после страшных пожаров на пострадавшие районы Аттики обрушились проливные дожди. Они затопили обугленные дома, в которых погорельцы тщетно рассчитывали найти не уничтоженное огнём имущество.

В Аттике продолжают искать пропавших без вести и устанавливать личности погибших по их останкам.