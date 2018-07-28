Европейский проект энергосоединения

Положить конец изоляции Пиренейского полуострова от европейского рынка электроэнергии и газа, уменьшить зависимость от внешних стран-поставщиков, объединив энергитические системы Испании, Португалии и Франции. Об этом лидеры трёх стран договорились на саммите в Лиссабоне, прошедшем в пятницу.

"Нам необходимо объединить энергосистемы. И сегодня мы подтвердили: у нас есть чёткий и амбициозный план - увеличить объемы энергосоединений Пиренейского полуострова с Европой к 2020 году на 10% , а к 2030 -му - на 15%", - заявил Антониу Кошта, премьер-министр Португалии.

Французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул: на пути к цели важно сохранять приверженность возобновляемым источникам энергии.

"Объединение энергосистем - тема, которая включает также вопросы энергетического суверенитета и экологического перехода. Я думаю, на них мы сможем дать коллективный ответ и разработать целую европейскую стратегию. Благодаря саммиту, мы добились прогресса. Мы будем действовать эффективнее, станем менее зависимыми и при этом будем меньше загрязнять окружающую среду", - сказал он.

К 2025 году через Бискайский залив будет проложен кабель протяжённостью 370 километров, который свяжет Францию с Пиренейским полуостровом. На реализацию проекта по энергетическиому соединению Еврокомиссия выделит 578 миллионов евро.