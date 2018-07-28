Сюрпризы погоды

Погода преподнесла парижанам сразу два сюрприза. Еще в пятницу днем жители города искали спасения от невыносимой жары, а вечером на французскую столицу обрушились ливни, что тут же привело к наводнениям. Хотя температура от этого изменилась не намного. Национальное метеоагентство предупреждает, что с теми же капризами природы в ближайшее время могут столкнуться жители и других городов страны.