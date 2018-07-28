Погода преподнесла парижанам сразу два сюрприза. Еще в пятницу днем жители города искали спасения от невыносимой жары, а вечером на французскую столицу обрушились ливни, что тут же привело к наводнениям. Хотя температура от этого изменилась не намного. Национальное метеоагентство предупреждает, что с теми же капризами природы в ближайшее время могут столкнуться жители и других городов страны.
Сюрпризы погоды
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Сюрпризы погоды
Вслед за жарой ливни и сильный ветер обрушились и на британскую столицу. В некоторых районах Соединенного королевства объявлен желтый уровень опасности из-за сильных дождей и гроз. В аэропортах были отменены многие рейсы. Но синоптики дают обнадеживающие прогнозы: уже в выходные можно ждать улучшения погоды.