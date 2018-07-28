Папа римский Франциск принял отставку почетного архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика, которого обвиняют в сексуальном насилии над подростком, совершенном 45 лет назад. Понтифик настаивает на том, чтобы священник ушел в затворничество до тех пор, пока его дело не будет рассмотрено на специальном каноническом процессе.
Почетный архиепископ - педофил?
Почетный архиепископ - педофил?
Сам Маккэрик все обвиняет отвергает, однако в папской комиссии заявляют, что у них есть доказательства вины кардинала.
Маккэррик уже не первый служитель католической церкви, который оказывается замешан в подобном скандале. В марте перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним предстал австралийский кардинал и казначей Ватикана Джордж Пелл, который сам считает себя жертвой клеветы. В середине мая в отставку подали 34 епископа Чили. Иерархи тогда заявили, что вверяют судьбу в руки понтифика. Это решение они приняли в связи с непрекращающимися обвинениями в педофилии и укрывательстве виновных, которые звучали в адрес чилийских священников.