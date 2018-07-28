Почетный архиепископ - педофил?

Папа римский Франциск принял отставку почетного архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика, которого обвиняют в сексуальном насилии над подростком, совершенном 45 лет назад. Понтифик настаивает на том, чтобы священник ушел в затворничество до тех пор, пока его дело не будет рассмотрено на специальном каноническом процессе.