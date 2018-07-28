Взрывы и выстрелы слышны в городе Джелалабад на востоке Афганистана. В субботу нападению подверглась местная школа акушерок. Сообщается о трёх пострадавших, им оказана медицинская помощь.
Взрывы в Джелалабаде
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Взрывы в Джелалабаде
По данным властей, из здания эвакуированы 57 человек - студенты, преподаватели и административные работники. Судьба ещё десяти неизвестна. Операция по освобождению продолжается.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Атаки последних недель, в которых погибли десятки людей, были совершены боевиками террористической группировки "Исламское государство".