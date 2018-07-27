По меньшей мере два человека стали жертвами лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния. Оба погибших – сотрудники пожарной службы. Около 40 тысяч человек были эвакуированы. Огнем уничтожены уже порядка 20000 гектаров леса. Сгорели более 500 зданий.
Калифорния в огне
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Калифорния в огне
Ранее режим чрезвычайного положения был введен в округах Марипоса, Риверсайд и Шаста. Огонь вплотную приблизился к городу Рэддинг, население которого 90 тысяч человек.
На месте работают 3500 пожарных, им помогают военные, но взять пламя под контроль пока на удается. Работа спасателей осложняется из-за сильного ветра. По словам представителя калифорнийского департамента по борьбе с пожарами, над штатом пронеслись по меньшей мере два огненных торнадо.