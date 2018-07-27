Что еще расскажет экс-адвокат Трампа?

Очередной поворот в деле о российском следе на президентских выборах в США. Как сообщают американские СМИ, Майкл Коэн бывший адвокат президента Дональда Трампа готов дать новые показания ФБР, которые серьезно осложнят и без того непростое положение действующего хозяина Белого дома.

Речь идет о встрече сына Трампа с российскими эмиссарами, в частности, адвокатом Натальей Весельницкой в самый разгар предвыборной кампании 2016 года. Как утверждает Майкл Коэн, эти встречи проходили с прямого согласия Дональда Трампа, который таким образом надеялся получить от Москвы компромат на Хиллари Клинтон.

Трамп-младший сыграл весьма заметную роль в предвыборной кампании 16 года. Он не отрицал, что встречался в Вашингтоне с Весельницкой. Однако категорически заявлял, что его отец к этому не был причастен.

"Звучит, как будто кто-то старается выдумать истории, чтобы выбраться из затруднительного положения, - написал Трамп в Twitter. - Нет, я не знал об этой встрече моего сына".

После недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп оказался под градом критики. На хозяина Белого дома активное наступление ведет Демократическая партия. По мнению ряда наблюдателей, это связано в первую очередь с предстоящими в ноябре выборами в Конгресс США. Демократы планируют взять реванш за прошлое поражение и вернуть себе большинство в Палате представителей.