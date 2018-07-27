Зачем "Ночные волки" явились в Словакию?

Колючая проволока, высокий забор и флаг России на входе. Но это не российская военная база, а новая Европейская штаб-квартира "Ночных волков". Она находится близ города Трнава на западе Словакии.

В сентябре здесь планируется открыть так называемый патриотический музей. Экспонаты - танки, бронетранспортеры. Техника не на ходу, но в Словакии вопрос, зачем "Ночным волкам" потребовалось свозить ее, у многих вызывает откровенное недоумение.

А когда местные журналисты попробовали узнать, что происходит за стенами штаб-квартиры байкеров, то они натолкнулись на весьма враждебный прием. Причем со стороны самого главы словацкого филиала "Ночных волков" Йозефа Гамбалека, который сначала вступил в словесную перепалку с журналистами, а затем и вовсе пригрозил достать пистолет, если они не прекратят съемку.

"Ночные волки" известны своими мотопробегами с патриотическим уклоном по странам Восточной Европы. Но их появление неизменно вызывает скандалы. У них есть свои сторонники, однако в целом в Европе отношение к "прокремлевским" байкерам, лидер которых по кличке "Хирург" известен своей дружбой с Владимиром Путиным, весьма настороженное.