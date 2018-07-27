Ралли "Шёлковый путь": финиш в Москве

Язид Аль-Раджи стал победителем ралли "Шёлковый путь - 2018". За неделю гонщик команды X-Raid Mini потерял время на замене колеса только один раз и несмотря на то, что он не финишировал первым ни на одном из этапов ралли, в общем зачёте ему удалось обойти ближайшего соперника более, чем на час. Аль-Раджи участвует в ралли третий раз и это его первая победа.

Нассер Аль-Аттия первым пришёл к финишу на 3 этапах гонки и имел все шансы на победу, но его подвёл задний привод автомобиля, который на 3 разных участках пути отказывал 4 раза. Гонщик из Катара принимал участие в ралли 8 лет назад и был очень рад вернуться в этом году.

На финальном этапе первым финишировал Гарри Хант.

В категории грузовиков победителем стал Андрей Каргинов, он обошёл своего товарища по команде Камаз-мастер Айрата Мардеева на 18 минут. У всех экипажей Камаз возникали сложности по ходу гонки, но Каргинов потратил меньше всех времени на устранение неполадок и своевременно прибавлял скорости. Он стал победителем всех ралли-рейдов Африки, Южной Америки и России.

Последний день гонки был удачным для Мартина Ван Ден Бринка, он пришёл к финишу первым среди грузовиков.