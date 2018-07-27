"Чудовщиное преступление" или норма?

В рамках дела о жестоком избиении заключенного Евгения Макарова задержаны шесть сотрудников колонии в Ярославле. В их отношении Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Расследование было инициировано после публикации видео "Новой газетой" 20 июля. На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН на протяжении 10 минут избивают и оскорбляют мужчину. Видео годичной давности - июнь 2017 года - однако в распоряжении СМИ оно оказалось только сейчас.

Вот, что заявила адвокат пострадавшего заключенного Ирина Бирюкова:

- Как только у нас появилась эта видеозапись, она вызвала сумасшедший шок. В первый раз я выдержала только секунд десять просмотра, а дальше не могла смотреть: два или три дня вообще не открывала это видео. Но затем мы посмотрели полностью и решили, что это однозначно надо публиковать, даже не отправляя в следственные органы, поскольку иначе толку от этого не будет.

Бирюкова сообщила, что после публикации видео в ее адрес стали поступать угрозы. В результате она была вынуждена временно покинуть Россию.

Видео с избиением Макарова в колонии вызвало широкий общественный резонанс. На фоне полемики спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что это "чудовищное преступление, которому нет оправдания", и призвала наказать "нелюдей", его совершивших.

Спикер Совфеда подчеркнула: подобные случаи говорят о том, что система ФСИН нуждается в изменениях, в реформировании. Сенаторы могут "инициировать изменения в системе ФСИН", добавила она.

Примечательно, что по данным "Новой газеты", год назад жалоба Макарова была зафиксирована управлением колонии и тогда была проведена служебная проверка. Но направленный на место следователь в действиях сотрудников, участвовавших в избиении, не усмотрел ничего преступного.