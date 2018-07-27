США: детей вернули родителям

Накануне в Вашингтоне прошла акция протеста с требованием воссоединения семей.

По данным агентства "Ассошиэйтед Пресс", власти США заявили, что около 1,5 тыс. детей возрастом пять лет и старше были возвращены родителям. Еще свыше 370 были переданы в приемные семьи. Между тем, более 700 юных иммигрантов так и не были воссоединены с близкими ввиду того, что многие из их родителей уже были депортированы на родину.

Таким образом, не все дети вернулись в свои семьи в срок, установленный ранее судом в Сан-Диего (штат Калифорния).

В последние месяцы в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле Минюстом политики "нулевой терпимости" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу, а их детей отправляли в специальные центры содержания. В результате за три месяца с родителями были разлучены более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики президента США Дональда Трампа.