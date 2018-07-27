КНДР передала США останки солдат

Власти КНДР передали США останки 55 американских солдат, погибших на ее территории во время Корейской войны.

Их перевезли на военном самолете США на авиабазу Осан в Южной Корее, где на 1 августа запланирована официальная церемония репатриации.

Договоренность о поиске и передаче останков была достигнута во время встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре.

Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет более 36 тысячи человек. Останки более пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.

Президент США в своем "твиттере" поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за передачу останков американских военнослужащих. И добавил, что "спустя так много лет это будет великий момент для многих семей".

Передача останков приурочена к 65-й годовщине неофициального окончания Корейской войны, когда был подписан договор о перемирии, но де-юре обе Кореи до сих пор находятся в состоянии войны, так как мирный договор между ними так не был подписан. А у Вашингтона нет дипломатических отношений с КНДР.

Сам глава КНДР не присутствовал на церемонии, но почтил память погибших в войне у мемориала в центре Пхеньяна.