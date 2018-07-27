Власти КНДР передали США останки 55 американских солдат, погибших на ее территории во время Корейской войны.
КНДР передала США останки солдат
КНДР передала США останки солдат
Их перевезли на военном самолете США на авиабазу Осан в Южной Корее, где на 1 августа запланирована официальная церемония репатриации.
Договоренность о поиске и передаче останков была достигнута во время встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре.
Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет более 36 тысячи человек. Останки более пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.
Президент США в своем "твиттере" поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за передачу останков американских военнослужащих. И добавил, что "спустя так много лет это будет великий момент для многих семей".
Передача останков приурочена к 65-й годовщине неофициального окончания Корейской войны, когда был подписан договор о перемирии, но де-юре обе Кореи до сих пор находятся в состоянии войны, так как мирный договор между ними так не был подписан. А у Вашингтона нет дипломатических отношений с КНДР.
Сам глава КНДР не присутствовал на церемонии, но почтил память погибших в войне у мемориала в центре Пхеньяна.