Где, когда и как увидеть лунное затмение: ответы на вопросы

Это будет самое продолжительное лунное затмение 21 века. Фаза продлится 1 час и 43 минуты. Цифра впечатляющая: три года назад этим явлением можно было любоваться всего пять минут. В эту пятницу жители Земли также смогут наблюдать за "великим противостоянием" Марса - "красная планета" приблизился к Земле на минимальное расстояние. Затмение произойдёт, когда Луна попадёт под тень Земли.