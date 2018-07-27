Это будет самое продолжительное лунное затмение 21 века. Фаза продлится 1 час и 43 минуты. Цифра впечатляющая: три года назад этим явлением можно было любоваться всего пять минут. В эту пятницу жители Земли также смогут наблюдать за "великим противостоянием" Марса - "красная планета" приблизился к Земле на минимальное расстояние. Затмение произойдёт, когда Луна попадёт под тень Земли.
Где, когда и как увидеть лунное затмение: ответы на вопросы
Сейчас воспроизводится:
Где, когда и как увидеть лунное затмение: ответы на вопросы
Поскольку наша планета имеет атмосферу, красный свет от солнца преломляется в ней и попадает на Луну, превращая её в этот впечатляющий цвет.Хорошая новость для всех - наблюдать за этим абсолютно безопасно. С телескопом, биноклем или невооруженным глазом - каждый сможет насладиться видом.
В Европе явление будет видно лучше всего, а вот жители северной Америки затмения не увидят. Начало - в 21.30 по центральноевропейскому времени.