Ходорковский: "Весельницкая связана с ФСБ"

Михаил Ходорковский передал в распоряжение агентства "Ассошиэйтед пресс" переписку юриста Натальи Весельницкой, которая, как сообщали американские СМИ, встречалась с сыном Дональда Трампа и главой его предвыборного штаба во время президентской кампании в США. Из писем следует, что она участвовала в подготовке ответов Генпрокуратуры России на запрос Минюста США по делу отмывания денег из России. Ходорковский уверяет, что Весельницкая напрямую связана с российскими властями.