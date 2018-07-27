Греция: всему виной поджоги

Причиной катастрофических пожаров на востоке столичной области Аттика в Греции стали поджоги. Об этом заявляют власти страны.

В то время как горе потерявших в результате пожаров близких превратилось в ярость и обвинения этих самых властей в допущении такой масштабной трагедии, первый заместитель министра внутренних дел Греции НикосТоскас на основании снимков со спутника Европейского космического агентства заявляет, что виной всему стали именно умышленные поджоги:

"Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что на некоторых изображениях, предоставленных ранее, есть явные признаки того, что огонь был результатом преступной деятельности, в частности поджога"

Первый замминистра, в частности, выразил обеспокоенность "появлением многочисленных очагов пожаров в очень короткий промежуток времени". Также он заявил, что на склоне горы Пендели была сделана "определенная находка", которая значительно ускорила расследование.

Тем временем убитые горем родственники жертв пожаров обвиняли приехавшего в сгоревший курортный город Мати министра обороны Греции Паноса Камменоса в трагедии.

"Этого не должно было случиться, не должно было! Сгорели невинные люди!", - возмущается одна из местных жительниц.

По окончании трехдневного траура в четверг, спасатели расширили поиски пропавших без вести. Они прочесывают каждый клочок земли, обходя дом за домом, точнее то, что от них осталось и приходя к пониманию того, что жертв трагедии, скорее всего, будет больше. По последним данным их число достигло 85