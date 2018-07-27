В Греции поиски пропавших без вести в результате пожаров продолжаются , но пока безуспешно. Их счёт идёт на десятки. На месте работают около 300 пожарных расчетов и авиация. Курортный посёлок Мати на юге Греции почти сгорел дотла.
Десятки пропавших без вести: поиски продолжаются
Десятки пропавших без вести: поиски продолжаются
"Когда мы попали на место трагедии, увиденное было трудно описать словами. Там были пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, с респираторными заболеваниями, дети, люди с ожогами и мертвые тела", - говорит руководитель спасательной операции Иоаннис Макрис.
Идентификация тел жертв смертоносных пожаров еще не закончена. ДНК пробы и стоматологическая экспертиза - единственная возможность опознать погибших.
"Мы провели поиски в разных частях посёлка Мати. Каждую ночь мы связываемся с пожарными и собираем информацию для повторных поисковых операций. Мы должны убедиться, что там никого не осталось", - добавляет спасатель.
Красный крест и волонтёры работают без остановки. У всех одна задача - предоставить необходимую помощь местным жителям, оставшимся без крова.