Жители Мали в субботу идут к избирательным участкам, чтобы решить, кто будет руководить страной в ближайшие пять лет. Конституционный суд зарегистрировал для участия в выборах 24 кандидата. Но, как считают наблюдатели, основная борьба развернется между действующим главой государства Ибрагимом Бубакаром Кейта и лидером оппозиции Сумаилом Сиссе. Если в субботу по итогам голосования не определится победитель, то будет проведен еще один тур.
Малийцы выбирают президента
Малийцы выбирают президента
Говорит один из жителей страны:
"Нам нужен другой президент. Человек, который сейчас занимает этот пост, не справляется со своими обязанностями. В нашей стране небезопасно, у молодежи нет работы. Этот президент не может нам дать то, что нам нужно. Вот почему я иду голосовать против нынешнего режима".
Новому президенту предстоит решать проблемы в социальной, экономической сферах, а самое главное, ему нужно будет искать способ, как положить конец вооруженному конфликту между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов. Столкновения вспыхнули шесть лет назад. В 2013 году ООН развернула в стране миротворческую миссию, также в Мали был введен французский военный контингент.