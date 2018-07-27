Малийцы выбирают президента

Жители Мали в субботу идут к избирательным участкам, чтобы решить, кто будет руководить страной в ближайшие пять лет. Конституционный суд зарегистрировал для участия в выборах 24 кандидата. Но, как считают наблюдатели, основная борьба развернется между действующим главой государства Ибрагимом Бубакаром Кейта и лидером оппозиции Сумаилом Сиссе. Если в субботу по итогам голосования не определится победитель, то будет проведен еще один тур.