Лунное затмение

Красная Луна над Колизеем.... Но не только жители Вечного города, практически все земляне в ночь на субботу наблюдали удивительное явление - полное затмение Луны. Это самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке, совпадающее по времени с великим противостоянием Марса с Солнцем. Марс приближается к Земле на минимальное расстояние, становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Луне, Венере и Солнцу. На небе Марс выделяется яркой оранжевой окраской. Единственный регион, жители которого не смогли насладиться редким зрелищем - Северная Америка. Всего в нынешнем веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 - будут полными.