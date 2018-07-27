На небе взошла "кровавая" Луна

В ночь с пятницы на субботу жители Земли могли наблюдать сразу два редких астрономических явления: самое продолжительное лунное затмение XXI века и "великое противостояние" Марса и Солнца. Последний раз эти два события произошли одновременно 200 лет назад.

Полная фаза затмения продлилась 1 час и 43 минуты, в то время как, например, три года назад за этим явлением можно было наблюдать всего пять минут. Особенно удачливыми оказались жители восточной и южной Европы: они в полной мере могли полюбоваться "кровавой" Луной, правда, только если на небе в этот момент не было облаков. А вот с территории Северной Америки затмение в любом случае нельзя было увидеть.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Еще один подарок жителям Земли приготовил Марс. В эту ночь впервые с 2003 года можно было наблюдать "великое противостояние" Марса и Солнца . В этот момент красная планета оказалась на минимальном расстоянии от Земли. В следующий раз это явление можно будет увидеть только через 17 лет.