По прогнозам метеорологов, жителей северной части Европы сегодня ожидает самый жаркий день в этом году. Так, в некоторых частях Великобритании температура воздуха может достичь 37 градусов Цельсия наивысшей отметки в июле в этой стране. Не исключено, что не устоит и абсолютный температурный рекорд в 38,5 градусов. Но при этом специалисты предупреждают о сильных ветрах, грозах, дождях и граде, возможны наводнения.