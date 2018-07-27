Греки ищут виновников трагедии

После массовой гибели людей в результате лесных пожаров в Греции ищут виновников трагедии. Правительство и пожарная охрана видят причину высокой смертности в быстром распространении огня и хаотичном характере застройки в пострадавших районах.

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции: "Если мы оставим без изменения характер застройки в районе Мати, мы гарантируем себе повторение в будущем такой же ситуации".

Местные жители винят власти, которые не смогли организовать эвакуацию и даже вовремя не предупредили людей о надвигающейся опасности.

Яннис Бурнус, глава города Рафина: "Мне пришлось самому эвакуировать детский дом из Марафона. Власти должны были предупредить нас о том, что огонь изменит направление, что будет не только двигаться вперед, но и будет пятиться назад. И поэтому нам надо спасаться".

Добровольцы, принимавшие участие в тушении пожара, полагают, что профессиональные пожарные действовали не очень профессионально.

Яннис Дамианоглу, пожарный доброволец: "На все 100% это ошибка пожарной охраны. Как только они получили предупреждение о пожаре, им нужно было сразу привлечь к тушению пожарную авиацию. На место пожара не приехал ни один начальник, чтобы проинформировать людей о необходимости эвакуации из-за приближающегося огня".

Потивопожарная служба Греции уже начала проверку возможных нарушений при тушении пожара.

Фэи Дулгери, Euronews: "К боли и горю примешивается негодование. Местные жители просят власти объяснить, почему трагедия стала возможной и как можно скорей оказать всю необходимую помощь. Государственные и местные власти заверяют, что все случаи халатности будут расследованы правоохранительными органами".