Мати: они первыми пришли на помощь

Первыми на помощь жителям греческого курортного города Мати, оказавшегося в эпицентре лесных пожаров, пришли местные рыбаки. В ночь на вторник их судно приплыло к полыхающему в огне берегу, у которого в панике толпились выжившие. Костасу Арванитису и Махмуду Месаферу удалось спасти 70 человек.

"Условия были крайне тяжёлыми. Ветер был очень сильным. Когда мы подплыли к пляжу, дым был настолько густым, что мы ничего не видели. Дышать было невозможно. Было так невыносимо жарко, я даже подумал, что произошло извержение вулкана", - вспоминает Костас Арванитис, капитан рыболовного судна.

Всего в ту ночь греческие спасатели переправили с пляжа Мати в соседний порт около 700 человек. Но десятки местных жителей не успели добраться до мелководья и погибли на берегу.