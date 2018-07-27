Мати: они первыми пришли на помощь

Первыми на помощь жителям греческого курортного города Мати, оказавшегося в эпицентре лесных пожаров, пришли местные рыбаки. В ночь на вторник их судно приплыло к полыхающему в огне берегу, у которого в панике толпились выжившие. Костасу Арванитису и Махмуду Месаферу удалось спасти 70 человек.
"Условия были крайне тяжёлыми. Ветер был очень сильным. Когда мы подплыли к пляжу, дым был настолько густым, что мы ничего не видели. Дышать было невозможно. Было так невыносимо жарко, я даже подумал, что произошло извержение вулкана", - вспоминает Костас Арванитис, капитан рыболовного судна.
Всего в ту ночь греческие спасатели переправили с пляжа Мати в соседний порт около 700 человек. Но десятки местных жителей не успели добраться до мелководья и погибли на берегу.
"Когда мы поднимали людей на борт, они плакали, обнимали и благодарили нас. Мы понимали, что они чувствовали. Они видели смерть своими глазами. В одно мгновение всё изменилось", - делится впечатлениями Махмуд Месафер.
Многие из тех, кому удалось добраться до пляжа, тут же отправлялись искать людей, заплутавших на скалистом берегу в поисках выхода к морю. Этот мужчина спас из огня горящего дома свою 80-летнюю мать, а затем кинулся помогать другим.
"Одну женщину мы нашли в машине с её пяти- или шестимесячным ребёнком. Она была в панике. Малыш умер, но она всё равно пыталась кормить его грудью. Мы с другом вытащили её и доставили в больницу. Сейчас она в критическом состоянии. Я молюсь, чтобы она поправилась", - рассказывает местный житель Панагиотис Рамфос.
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