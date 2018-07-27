Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин перешел в "Монако". Об этом сообщила пресс-служба клуба. 22-летний футболист подписал пятилетний контракт. По данным французских СМИ, ЦСКА получил от "Монако" тридцать миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории армейского клуба.
Александр Головин перешел в Монако
Сейчас воспроизводится:
Александр Головин перешел в Монако
В составе ЦСКА Головин сыграл более 100 матчей и забил 13 голов. На домашнем чемпионате мира в составе сборной России Головин дошел до стадии четвертьфинала, проведя на турнире четыре матча, забив один гол и отметившись двумя результативными передачами.
Головин назвал переход в "Монако" новым вызовом, который принимает с большим энтузиазмом.